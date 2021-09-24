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Окупований Крим. Чи допоможе президент Туреччини ув'язненому Наріману Джелялу?

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Київ,14 вересня 2020 року
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський під час запланованої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у США передасть списки переслідуваних Росією кримських татар. Раніше Ердоган уже сприяв звільненню з російської в'язниці заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Зараз ситуацію можна тільки умовно порівняти з тим, що відбувалося під час суду над Чийгозом та Умеровим.

Двох кримськотатарських лідерів звинувачували в «злочинах», які, вважаю, навіть для російського суду виглядали безглуздо. Ахтему Чийгозу приписували організацію масових заворушень у період, коли навіть з точки зору російського законодавства Крим не був частиною Російської Федерації. Ільмі Умерова звинувачували в публічному невизнанні анексії півострова.

Навіть для найбільш неупередженого спостерігача обидва, впевнений, були політичними в'язнями. І це могло послужити додатковим козирем для Реджепа Тайїпа Ердогана, домовлятися з Володимиром Путіним про їх звільнення. До речі, подробиці цього звільнення ‒ вірніше, того, про що насправді домовилися тоді президенти Росії і Туреччини ‒ досі нікому не відомі.

З Наріманом Джелялом усе набагато складніше. Йому приписують організацію «диверсії», підготовку вибуху на газогоні нібито за посередництва українських спецслужб. ФСБ вже вибиває «зізнання» в активістів, яких затримали разом із Джелялом, і демонструє їх на державних російських телеканалах. Можна зрозуміти, що в російських чекістів важлива мета ‒ показати Україну «державою-диверсантом», а Меджліс ‒ не просто вже як екстремістську, а як терористичну організацію.

У російських чекістів важлива мета ‒ показати Україну «державою-диверсантом»

І, звичайно ж, звільнити основного фігуранта майбутнього показового судового процесу ‒ означає зірвати всю цю велику гру, покликану виправдати можливу нову силову ескалацію в російсько-українських відносинах, новий можливий напад Росії на Україну.

Цілком можливо, що під час своєї поїздки до Сочі, запланованої на 29 вересня, президент Туреччини може почати з російським колегою попередні консультації щодо звільнення Джеляла та інших кримськотатарських активістів ‒ не будемо забувати, що для Туреччини це ще й важлива внутрішньополітична тема.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял у залі підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі, 6 вересня 2021 року
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял у залі підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі, 6 вересня 2021 року
Очевидно, Путін не відмовиться від судового процесу проти останнього з видних керівників Меджлісу, який залишався на окупованій території

Однак навіть якщо звільнення й відбудеться, думаю, до нього мине ще чимало часу. Очевидно, Путін не відмовиться від судового процесу проти останнього з видних керівників Меджлісу, який залишався на окупованій території. Ми маємо почути на цьому процесі, який, не сумніваюся, буде організований у «найкращих» традиціях сталінських процесів над «шкідниками й диверсантами», всі ці безглузді звинувачення в організації диверсії.

А вже після цього можуть і дозріти умови для нових домовленостей Ердогана та Путіна ‒ але й вони, імовірно, залежатимуть від того, що зможе турецький президент запропонувати російському «натомість», чи виявляться в його розпорядженні чергові російські агенти, чи зацікавлений буде Путін у будь-яких нових компромісах щодо Сирії тощо.

Як показує історія зі звільненням Чийгоза та Умерова, Кремль азартно торгує чужою свободою. І це завжди потрібно пам'ятати, коли аналізуєш шанси на звільнення захоплених людей.

Три роки звільнення Умерова та Чийгоза. Як Київ зустрічав лідерів кримськотатарського народу (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Три роки звільнення Умерова та Чийгоза. Як Київ зустрічав лідерів кримськотатарського народу (фотогалерея)

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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