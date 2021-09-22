У Кремлі відреагували на промову Ердогана в ООН щодо Криму

У Кремлі «шкодують» через заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про невизнання Криму російською територією, про що він сказав, виступаючи на 76-ій сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Безумовно, адресатом ми вважаємо себе, так це і сприймаємо. Ми, звичайно, шкодуємо, що такі заяви звучать зараз, коли готується робочий візит пана президента в Росію. Все-таки ми вважали за краще б зосередитися на тематиці подальшого розвитку наших двосторонніх відносин і взаємодії у вирішенні дуже гарячих регіональних викликів, які стоять між нашими країнами», – цитує речника російського президента Дмитра Пєскова агентство «Інтерфакс».

Ердоган під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що не визнає анексію Криму іпідтримує територіальну цілісність України.

МЗС Туреччини раніше відмовилося визнати вибори в Держдуму Росії, які Москва провела і на території окупованого Криму. Результати цих «виборів» не мають юридичної сили для Анкари, оскільки вона вважає незаконним приєднання українського півострова до Росії, наголосили в міністерстві.

У Кремлі рішення Туреччини не визнавати вибори назвали неприйнятним, а в МЗС Росії пообіцяли зробити відповідні висновки. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва сподівається, що Туреччина змінить свою позицію щодо визнання Криму.

Раніше Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає і ніколи не визнаватиме анексію Криму Росією.

Тим часом, як повідомила 22 вересня пресслужба президента України, на полях 76-ї Генасамблеї ООН Володимир Зеленський провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави, зокрема, подякував лідеру Туреччини «за тверду позицію» щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією, висловлену під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, і за підтримку «Кримської платформи», йдеться в повідомленні.