Турецькі «Байрактари» перебувають «там, де й потрібно бути» – головнокомандувач ЗСУ

Інформація про те, нібито куплені в Туреччині бойові безпілотники «Байрактар» перебувають на складах, є застарілою, повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Станом на зараз «Байрактари» знаходяться там, де й потрібно бути, і там, де їм більш за все необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові», – сказав Залужний.

На уточнювальне запитання, чи на лінії фронту вони теж можуть бути, головнокомандувач уточнив – «там, де треба».

Президент України Володимир Зеленський в липні під час урочистостей з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ анонсував масштабне посилення українського флоту, сказавши, зокрема, і про використання «Байрактарів».

«Успішними є рух щодо посилення нашої морської авіації, ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати «Байрактар». Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці», – наголосив Зеленський.