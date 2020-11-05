У Туреччині випробували безпілотник із українським двигуном

У Туреччині відбувся черговий етап випробування безпілотного літального апарата Akinci з двигуном українського виробництва. Про це у твітері повідомив технічний директор турецької авіабудівної компанії Baykar Сельджук Байрактар.

«Сьогодні вперше без управління з наземної станції було успішно здійснено повністю автономні зліт та посадку», – вказав Байрактар.

Випробування відбулися на аеродромі в Чорлу неподалік Стамбула.

«Нами було проведено тестування на ідентифікацію систем на середній висоті 20 тисяч футів. Пізніше було проведено посадку на віддаленому аеродромі… Після неї БПЛА здійснив повторний зліт та повернувся до Чорлу», – наголосив технічний директор Baykar.

Збройні сили Туреччини можуть отримати нові безпілотники вже наприкінці 2020 року.

Перша демонстрація ударного безпілотного літального апарата нового покоління Akıncı відбулася в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у Стамбулі у вересні 2019 року.