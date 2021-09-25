Немає жодної заборони стріляти у відповідь – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків та російських гібридних військ на Донбасі. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв», – наголосив Залужний.

Він додав, що вогонь у відповідь – одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів на з боку противника зменшилася.

«Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам: немає жодної зборони! Командири мають застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які в них є, для того, щоб зберегти життя та здоров’я своїх підлеглих», – заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалюють командири на місці, і узгоджувати їх з командуванням у Києві їм не треба.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.