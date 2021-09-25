Залужний про оновлення озброєння: 50% танків вже модернізовані

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував стан українського озброєння.

Таким чином він відповів на питання щодо планів по модернізації радянського озброєння, яке наразі є в Збройних сил України.

«Це буде залежати від того, наскільки держава буде спроможна забезпечити наші потреби. Потреба в такому дійсно є. Дійсно є! Необхідно там і танки міняти, і вертольоти», – сказав він.

Як приклад Залужний навів вертольоти Мі-8МСБ: «від цього вертольоту від радянських часів залишився тільки хіба що один фюзеляж, все решта виробляється на території України».

«Так, на сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих самих танків, але на сьогодні 50% від них – це вже модернізовані. Знову ж таки від радянського танка там залишився тільки корпус», – також розповів командувач.

Він додав, що оновлення озброєння відбуватиметься по мірі того, як у держави з’являтимуться на це кошти, але вже зараз «робота йде».

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Міністерство оборони 17 вересня заявило, що в проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачено на фінансування сектору безпеки і оборони України 5,95% від ВВП.

Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП, повідомили у прессулжба МОУ. ​