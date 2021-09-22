В Україні розпочалися командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля» – Міноборони

В Україні розпочалися стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля 2021», повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Основна мета цих масштабних навчань ‒ підвищення оборонних спроможностей України та покращення взаємосумісності зі Збройними силами держав-членів НАТО. Загалом у стратегічному командно-штабному навчанні «Об’єднані зусилля-2021» буде задіяно близько 12,5 тисяч військових та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки. До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань залучено військові підрозділи 15 країн, серед них ‒ 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери. Крім того, від Північноатлантичного альянсу, а саме зі Стратегічного командування НАТО з операцій, запланована участь групи експертів», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, навчання проведуть у три етапи. На першому та другому етапі будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави під час відсічі збройної агресії. На третьому етапі планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ під час ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів.

Військові маневри триватимуть до 30 вересня.