Військовослужбовці України та НАТО спільно «штурмували «населений пункт»

ЛЬВІВ – З 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон) тривають спільні військові навчання України з країнами НАТО «Rapid Trident-2021» («Швидкий тризуб»). У них беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу. Це найбільш масштабні військові навчання Rapid Trident за п’ятнадцять років їхньої історії, наголошують організатори.

І додають: покращення військової майстерності, вироблення злагоджених дій українських військовослужбовців і представників країн НАТО – головне завдання «Rapid Trident-2021».

Українські і натовські військовослужбовці спільно «штурмували «населений пункт».

«Приватні будинки, школа, лікарня, пожежна частина, відділення поліції, церква» – таке умовне містечко збудоване на полігоні Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що розташований неподалік міста Яворів. Згідно зі сценарієм «Rapid Trident-2021», його захопили умовні «терористи». Їхню роль виконували українські військовослужбовці підрозділу «OPFOR», який створений п’ять років тому.

«Захистити мирне населення, зачистити від ворога містечко від гібридного терористичного формування» було завданням об’єднаної групи у складі військовослужбовців Збройних сил України, Болгарії, Румунії та Польщі. Їхні дії мали бути злагоджені.

«OPFOR», дійсно, виступає як опонент

«Ми плануємо штурм по-своєму, з залученням наших можливостей, техніки, озброєння. Військовослужбовці НАТО – по-своєму. І дивимось, які методи ефективніші, як передається інформація. Кожен щось бере від іншого. Цей штурм був стрімким, наповненим вогнем, нічого нас сильно не зупиняло. Ми сьогодні показали результат наших тренувань, але діяли у взаємодії з натовськими партнерами. Це був колективний штурм. Наш ворог «OPFOR», дійсно, виступає як опонент», – каже старший солдат 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Олександр Міняйло, який уперше бере участь у міжнародних навчаннях.

Українські бійці підрозділу «OPFOR» діють непередбачувано, вигадують щоразу інший сценарій, щоб не повторюватись. Тобто, грають по-справжньому, бо розуміють, що військовослужбовці повинні вчитись, що будь-яка ситуація з вишколу може повторитись у реальному житті, але може коштувати життя, пояснюють вони.

На всіх учасниках умовного бою були встановлені системи лазерного імітування бою MILES, що дає змогу визнати реальні втрати у підрозділах, хто і які допустив помилки.

Цього разу, відповідно до сценарію, об’єднаний підрозділ запропонував «терористам» здатись, а після відмови почався штурм з повітряною підтримкою. «Ворог» літніх людей і жінок використовував як «живий щит». Воїни об’єднаного підрозділу зайшли на територію «містечка» і «зачищали» від «терористів» будинок за будинком.

Військовослужбовець Андрій служить у підрозділі «OPFOR» з 2017 року. Проходив навчання в Німеччині і не вперше бере участь у «Rapid Trident».

Представники НАТО діляться своїм досвідом

«Акцент робимо на відпрацювання тактичних дій у складі відділення, взводу, роти. Ми перебуваємо у захисті, і нас мають вибити з будинків. У будівлі перебували 10 бійців «OPFOR» і утричі більше військовослужбовців об’єднаних сил. Під час «Rapid Trident» навчився штурму будівель, оборони, маневрам, введенню противника в оману. Тут – лісова місцевість, і це дає багато своїх плюсів. Представники НАТО діляться своїм досвідом із нами, ми – своїм. Ми вдосконалюємо свої навички», – каже український військовослужбовець.

Кожне навчання – це новий досвід

«Кожне навчання – це новий досвід, незважаючи, скільки служиш часу. Ми пройшли навчання штурму міста. Хоч війна у нас польова, окопна, на далекій відстані, але це нам теж потрібно для навичок. Ми повинні старатись якомога більше життів зберегти і щоби менше будівель були знищені.

Росія щороку проводить навчання, показуючи світові, що вона озброєна, демонструє це і біля кордонів з Україною, але в українську армію зараз приходить багато молодих хлопців і такого рівня навчання додають їм впевненості», – говорить боєць «Айдару» Олександр.

Найчисельніші групи, які беруть участь в «Rapid Trident-2021», українська і американська, які є організаторами вишколу з 2006 року. Збройні сили США представляє, зокрема, 81-ша бригадна бойова група бронетранспортерів «Страйкер» Національної гвардії штату Вашингтон, яка дислокована на підтримку Об’єднаної багатонаціональної навчальної групи «Україна» з квітня 2021 року. Під час «Rapid Trident-2021» українські та американські десантники спільно десантуватимуться з літака військово-транспортної авіації США. Адже метою вишколу, за даними організаторів, є підготовка бійців до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій, розбудова партнерства, розуміння процесуальних аспектів країн-партнерів.

Головний аспект – взаємосумісність

«Головний аспект – це взаємосумісність України з іншими національними підрозділами. Головний фокус американців – це взаємосумісність наших держав, тому що Україна – європейська держава, і це важливо для американців – працювати для взаємосумісності. «Rapid Trident-2021» – це передусім взаємосумісність, спостерігати за інтегруванням всіх військовослужбовців», – зауважила Радіо Свобода капітан Збройних сил США Айме Ваджез.

Завершальним етапом цих навчань буде оцінка, згідно зі стандартами та процедурами НАТО, шести українських підрозділів на їхню готовність брати участь у сумісних операціях.

Українсько-американські військові навчання «Rapid Trident-2021» триватимуть до 1 жовтня 2021 року. Вони започатковані у 2006 році в рамках програми «Партнерство заради миру».