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Cтартували українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент»

У навчаннях беруть участь військові з 15 країн світу

На Львівщині, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почалися багатонаціональні українсько-американські військові навчання «Репід Трайдент». Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У церемонії урочистого відкриття взяли участь представники Командування Сухопутних військ ЗС України, Оперативного командування «Схід», представники Збройних сил США та країн-партнерів.

У навчаннях беруть участь військові з 15 країн світу: України, США, Великої Британії, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Йорданського королівства, Литви, Молдови, Німеччини, Пакистану, Польщі, Румунії та Туреччини. Також у маневрах братиме участь особовий склад Литовсько-Польсько-Української бригади.

Навчання за участі близько 6000 військових триватимуть до 1 жовтня.

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