Захід-2021: чим небезпечні для України військові навчання Росії та Білорусі?

«Захід-2021» – Білорусь і Росія відпрацьовують масштабні військові маневри. До чого Лукашенко та Путін готують російську та білоруську армії? Кордон України в небезпеці? Як живуть українці в прикордонних з Білоруссю районах? Про що домовилися Мінськ і Москва? Як Росія поглинає Білорусь? Що чекає Україну?