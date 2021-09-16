У Білорусі порушили кримінальну справу через пошкодження прикордонного знака на кордоні з Україною

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про наругу над державними символами (стаття 370 КК) через пошкодження білоруського прикордонного знака на кордоні з Україною. Про це пресслужба відомства повідомила 16 вересня.

У відомстві заявили, що знак розташований поблизу села Горавиця Дрогичинського району. Слідчі провели огляд місцевості і зафіксували пошкодження.

Державний прикордонний комітет Білорусі 15 вересня повідомив, що білоруський прикордонний знак на ділянці Пінського прикордонного загону 11 вересня був обстріляний із території України. Про те, чому про інцидент, що стався 11 вересня, білоруська сторона повідомила лише 15 вересня, не йдеться.

За даними Державної прикордонної служби України, пошкодження виявили прикордонники Луцького прикордонного загону та поінформували білоруську сторону. «В ході зустрічі білоруська сторона не висловлювала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб триває», – зазначив представник прикордонної служби України Андрій Демченко.

13 вересня Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на кордоні Білорусі з Україно зенітно-ракетні комплекси C-400, які Мінськ планує отримати з Росії.

«Зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався і південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати… Ми повинні готуватися – 1200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. Йдеться про те, що С-400 нам будуть потрібні», – сказав Лукашенко.

У Росії та Білорусі завершилися військові навчання «Захід-2021». У навчаннях брали участь 200 тисяч військовослужбовців, вони викликали занепокоєння в НАТО. Північноатлантичний альянс стверджує, що Кремль відмовився прийняти спостерігачів, хоч це передбачено міжнародним договором.