Білорусь із затримкою на 4 дні повідомила про обстріл свого прикордонного знака з території України

Державний прикордонний комітет Білорусі 15 вересня повідомив, що білоруський прикордонний знак на ділянці Пінського прикордонного загону 11 вересня був обстріляний із території України.

«При огляді прикордонного знака прикордонники застави «Сваринь» виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Республіки Білорусь у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці. Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Триває з’ясування», – ідеться в повідомленні.

Про те, чому про інцидент, що стався 11 вересня, білоруська сторона повідомила лише 15 вересня, не йдеться.

13 вересня Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на кордоні Білорусі з Україно зенітно-ракетні комплекси C-400, які Мінськ планує отримати з Росії.

«Зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався і південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати… Ми повинні готуватися – 1200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. Йдеться про те, що С-400 нам будуть потрібні», – сказав Лукашенко.

У Росії та Білорусі до 16 вересня тривають військові навчання «Захід-2021». У навчаннях беруть участь 200 тисяч військовослужбовців, вони викликали занепокоєння в НАТО. Північноатлантичний альянс стверджує, що Кремль відмовився прийняти спостерігачів, хоч це передбачено міжнародним договором.