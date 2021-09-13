Представники Польщі та країн Балтії обговорили загрози з боку Росії та Білорусі

Міністри закордонних справ та оборони країн Балтії та Польщі зібралися в столиці Латвії, Ризі, щоб обговорити спільну реакцію на конвенційні та гібридні загрози.

Представники чотирьох країн 13 вересня закликали до єдності Євросоюз і НАТО на тлі військових навчань «Захід-2021», які проводять Росія та Білорусь. Крім того, на зустрічі згадувався потік мігрантів через кордон Білорусі з Польщею, Латвією та Литвою.

«Викликає занепокоєння той факт, що білоруський режим не збирається відмовлятися від цієї тактики, тому ми готові зіткнутися з ще більшим імміграційним тиском. Тим не менш, ми усвідомлюємо, що ми захищаємо не тільки свій національний кордон, а й кордон Європейського Союзу», – сказав на зустрічі міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, додавши, що країни очікують підтримки з боку ЄС.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повторив, що Білорусь веде гібридну війну, використовуючи мігрантів.

«Цілком очевидно, що це не є звичайною загрозою», – сказав він.

Водночас, на думку Рінкевичса, наразі Рига, Вільнюс і Варшава дають раду з ситуацією і не потребують допомоги НАТО.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Ліймець заявила, що, хоча її країна не межує з Білоруссю, вона солідарно ставиться до проблеми мігрантів. Вона також згадала російсько-білоруські військові навчання «Захід», які викликають «серйозні проблеми безпеки в регіоні».

«Російська Федерація раніше не була прозорою щодо цих навчань», – сказала вона.

Рау додав, що, хоча кожна країна має право на проведення військових навчань, «обмежена прозорість, ширший контекст маневрів та супутня гібридна діяльність викликають нашу стурбованість».

Він також нагадав про концентрацію російських військ поблизу України на початку цього року, що викликало занепокоєння у Києві та на Заході щодо намірів Росії.

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Масові військові навчання Росії та Білорусі тривають з 9 по 16 вересня, у них беруть участь близько 200 тисяч військовослужбовців та інша техніка на кількох об’єктах у Росії та Білорусі. НАТО заявило, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу та в Україні.

Москва стверджує, що навчання не спрямовані проти жодної іноземної країни, і назвала їх необхідною відповіддю на посилення активності НАТО біля кордонів Росії та її союзників.