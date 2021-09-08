Латвія за останній місяць перехопила на кордоні з Білоруссю понад тисячу нелегальних мігрантів

Латвія заявляє, що запобігла незаконному в’їзду в країну понад тисячі людей відтоді, як минулого місяця на кордоні з Білоруссю було оголошено надзвичайний стан на тлі звинувачень, що Мінськ навмисно відправляє мігрантів в країни-члени ЄС.

Державна прикордонна служба Латвії 8 вересня повідомила, що прикордонники не дозволили 27 мігрантам перетнути кордон з Білоруссю напередодні, в результаті чого загальна кількість спроб перетину кордону досягла 1005.

10 серпня Латвія оголосила тримісячний надзвичайний стан в декількох південних і південно-східних регіонах після припливу мігрантів. Цей крок дає озброєним прикордонникам право застосовувати силу для відбиття незаконних спроб мігрантів проникнути на територію Латвії.

У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов’язані з придушенням продемократичного руху в Білорусі. Більшість мігрантів приїхали з Близького Сходу, зокрема Іраку та Афганістану.