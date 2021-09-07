Чехія обіцяє Литві понад пів мільярда євро для зміцнення кордону з Білоруссю

Чехія пообіцяла Литві 530 тисяч євро на допомогу в гарантуванні безпеки кордону з Білоруссю на тлі звинувачень у тому, що Мінськ навмисно відправляє тисячі мігрантів у країни Балтії.

У Литві поряд з іншими країнами-членами ЄС, Польщею і Латвією, в останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Білорусі.

Ці три країни, разом з Естонією, закликали ООН вжити заходів проти Білорусі за нібито заохочення мігрантів нелегально в’їжджати в країни Європейського союзу у відповідь на санкції Заходу проти Білорусі через репресії проти громадянського суспільства, правозахисників і опозиції.

7 вересня міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте і міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулuанек підписали документ про спільні заходи щодо прискорення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю.

Кулганек заявив, що Олександра Лукашенка «треба зупинити», бо він «продовжує використовувати нелегальну міграцію в якості зброї для шантажу Литви і Європейського союзу».

Міністр закордонних справ Литви Агне Білотайте заявила, що підтримка з боку Чехії важлива, оскільки це демонструє, що Литва не покинута в цій ситуації, а захист зовнішніх кордонів ЄС є спільною справою.

Влада Литви раніше заявила, що з початку року кордон перетнули понад 3000 нелегальних мігрантів (у порівнянні з 81 за весь минулий рік). Більшість мігрантів прибули в липні. Балтійська країна, кордон якої з Білоруссю становить близько 680 кілометрів, стала прихистком для білоруської опозиції, очолюваної Світланою Тихановською.

ЄС і західні союзники запровадили додаткові санкції проти режиму Лукашенка. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде зупиняти потік мігрантів в ЄС у зв’язку з санкціями.