Польща поставить паркан на кордоні з Білоруссю на тлі припливу мігрантів

Польща заявляє, що побудує паркан на своєму кордоні з Білоруссю, щоб зупинити потік мігрантів.

«На кордоні з Білоруссю буде побудований новий суцільний паркан висотою 2,5 метра. Ще більше військових будуть залучені на допомогу прикордонній охороні. Незабаром я представлю подробиці подальшої участі польських збройних сил», – написав 23 серпня в твітері міністр оборони Маріуш Блащак.

Польща і три країни Балтії – Естонія, Латвія і Литва – закликали ООН вжити заходів проти Білорусі за нібито заохочення мігрантів до незаконного перетину кордону в Європейський союз. Вони назвали дії Мінська «гібридною атакою» на блок у відповідь на санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

В останні місяці тисячі мігрантів з Близького Сходу та інших країн перебралися з Білорусі в одну лишень Литву, але і в сусідніх країнах-членах ЄС також спостерігається зростання нелегальних перетинів.

Польща заявила, що відправила сотні військовослужбовців до кордону з Білоруссю, щоб допомогти прикордонникам впоратися з напливом мігрантів.

Литва заявила, що до вересня 2022 року завершить будівництво 508-кілометрової стіни на кордоні з Білоруссю.

Уряд Польщі зазнав критики з боку правозахисників через становище мігрантів, зокрема, і афганців, які протягом двох тижнів опинилися в пастці між польським та білоруським кордонами.

Варшава заявляє, що дозвіл мігрантам на в’їзд сприятиме подальшій нелегальній міграції та зіграє на руку Лукашенку.

«Це не біженці, це економічні мігранти, привезені білоруським урядом», - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Марцін Пшідач.

Тим часом білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА процитувало слова Лукашенка про те, що «Польща створила прикордонний конфлікт і порушила державний кордон Білорусі», відправивши мігрантів назад на територію Білорусі.

У спільній заяві голови урядів Естонії, Латвії, Литви і Польщі заявили, що приплив мігрантів був «спланований і систематично організований» режимом Лукашенка.