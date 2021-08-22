«Стіна» на короні з Білоруссю є для Вільнюса пріоритетом – президент Литви

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що нині пріоритетним для його країни є питання побудови «стіни» на короні з Білоруссю через масовий незаконний потік мігрантів. Про це Науседа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Нещодавно ми стикнулися з гібридною атакою білоруського режиму і незаконною міграцією. Це навмисна політика Білорусі, щоби створити додатковий тиск на кордон із Литвою... Фізичний кордон з Білоруссю – так, це пріоритет номер один у моїй країні і ми вже ухвалили всі необхідні поправки до закону, щоб лібералізувати і пришвидшити процес напрацювання єдиної стратегії. І в цьому плані ми також розраховуємо на підтримку Євросоюзу. Процес запущено і, сподіваюся, протягом року нам вдасться закрити цю прогалину, закрити кордон», – сказав Науседа.

Він зазначив, що литовські інституції вже зараз готові реагувати на «провокації та інциденти» на кордоні.

«Хотів би наголосити на тому, що існує велика кількість дезінформації про можливість доступу до Європейського союзу, в першу чергу, до країн нашого регіону та транзитних країн. Багато людей просто дезінформовані про легкий доступ, про добрі життєві умови тут, в розселенні мігрантів. Ми намагаємося робити все, що від нас залежить, але ми маленька країна, і ми не можемо гарантувати і створити дуже гарні умови проживання тут. Саме це є причиною того, чому ми маємо дуже чітке регулювання незаконного перетину кордонів між Литвою та Білоруссю. Мігранти мають притримуватися та поважати ці правила. Якщо ні, то, на жаль, ми вимушені повертати цих людей на територію Білорусі. Це створює додатковий тиск», – додав президент Литви.

Офіційний Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Олександра Лукашенка. Там кажуть, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишній кандидатці на посаду білоруського президента Світлані Тихановській, а також у відповідь на санкції ЄС, запроваджені щодо Білорусі.

За даними влади Литви, Білорусь переправила до кордону понад 4100 осіб для незаконного в’їзду в Литву у відповідь на ці санкції ЄС. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде зупиняти потік мігрантів в ЄС у зв’язку з санкціями.