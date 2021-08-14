Заступниця держсекретаря США закликала Лукашенка «негайно зупинити» потік мігрантів до Литви

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман згадала ситуацію з мігрантами вздовж кордону Литви з Білоруссю під час телефонної розмови 13 серпня з міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом, йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

За словами Шерман, Олександр Лукашенко повинен «негайно припинити кампанію з організації потоку незаконних мігрантів через свій кордон».

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Представниця Державного департаменту також вчергове висловила підтримку США білоруському демократичному руху, чимало представників якого знайшли притулок у Литві.

Президент Литви Гітанас Науседа 13 серпня підписав указ, який передбачає направлення до кордону військовослужбовців збройних сил для протидії подальшим випадкам нелегальної міграції.

Науседа підписав указ про розширення повноважень військових у прикордонній зоні на запит парламенту, повідомляє інформаційне агентство Baltic News Service.

Це рішення дозволяє військовим зупиняти і обшукувати людей та транспортні засоби, а також використовувати неуточнене «спеціальне обладнання».

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Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Лукашенка. Там кажуть, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишній кандидатці на посаду білоруського президента Світлані Тихановській.

Мінськ звинувачення в організації нелегальної міграції відкидає. За словами Лукашенка, білоруська сторона готова приймати туристів зі східних країн із економічних міркувань.