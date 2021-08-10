Латвія запроваджує режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії з 11 серпня оголосив режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів. Про це повідомляє видання пише Delfi.

Зазначається, що режим буде діяти до 10 листопада.

Прикордонникам дозволили застосовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб повертати до Білорусі людей, які незаконно перейшли кордон. Їм допомагатимуть військові та поліція.

Державна прикордонна охорона та Управління у справах громадянства й міграції зможуть у спрощеному порядку закуповувати товари першої необхідності, продукти харчування для мігрантів. Полегшена процедура буде застосовуватися і при проведенні закупівель, пов’язаних з розміщенням мігрантів.

Запровадити режим НС напередодні просила глава МВС Латвії Марія Голубєва. Це пов’язано з різким збільшенням потоку незаконних мігрантів, які намагаються перетнути кордон. З шостого серпня кордон незаконно перейшли 283 людини, тоді як усього з початку року на східному кордоні прикордонники затримали 343 порушника.

Раніше режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю запровадила влада Литви. Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційного кризи режим Олександра Лукашенка.

Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, що дала притулок колишній кандидатці на пост президента Світлані Тихановській. Мінськ звинувачення відкидає.