Латвія запроваджує режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії з 11 серпня оголосив режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів. Про це повідомляє видання пише Delfi.
Зазначається, що режим буде діяти до 10 листопада.
Прикордонникам дозволили застосовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб повертати до Білорусі людей, які незаконно перейшли кордон. Їм допомагатимуть військові та поліція.
Державна прикордонна охорона та Управління у справах громадянства й міграції зможуть у спрощеному порядку закуповувати товари першої необхідності, продукти харчування для мігрантів. Полегшена процедура буде застосовуватися і при проведенні закупівель, пов’язаних з розміщенням мігрантів.
Запровадити режим НС напередодні просила глава МВС Латвії Марія Голубєва. Це пов’язано з різким збільшенням потоку незаконних мігрантів, які намагаються перетнути кордон. З шостого серпня кордон незаконно перейшли 283 людини, тоді як усього з початку року на східному кордоні прикордонники затримали 343 порушника.
Раніше режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю запровадила влада Литви. Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційного кризи режим Олександра Лукашенка.
Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, що дала притулок колишній кандидатці на пост президента Світлані Тихановській. Мінськ звинувачення відкидає.
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