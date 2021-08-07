Влада Литви пообіцяла платити по 300 євро незаконним мігрантам за згоду виїхати з країни

Влада Литви пообіцяла виплачувати по 300 євро мігрантам, які незаконно потрапили в країну, якщо вони погодяться поїхати. Про це в ефірі радіостанції LRT оголосила голова департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте.

Вона пояснила, що гроші мігранти отримуватимуть готівкою при посадці в літак, що вилітає з Литви. Претендувати на цю виплату кожен мігрант зможе тільки один раз – якщо людина знову опиниться на території Литви, то вже не зможе розраховувати на компенсацію.

Потік незаконних мігрантів у Литву через кордон із Білоруссю різко збільшився в останні кілька місяців. Від початку року тут затримали понад чотири тисячі людей. Влада Литви оголосила режим надзвичайної ситуації і почала будівництво на кордоні стіни з колючим дротом.

Влада Литви звинуватила Білорусь у тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону.

Голова МЗС Литви 6 серпня виступив із заявою, в якій попередив мігрантів про небезпеку подорожі в ЄС через Білорусь.

Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону, щоб «жодна нога» не ступила на територію Білорусі з суміжної сторони.