У Білорусі «можна померти від рук диктатора» – голова МЗС Литви звернувся до мігрантів із Іраку

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс звернувся до мігрантів з Іраку, які сподіваються перетнути білорусько-литовський кордон.

Коментуючи інформацію білоруських державних медіа про іракця, який нібито загинув від травм на кордоні, Ландсбергіс заявив, що жоден із мігрантів постраждав і не зазнав вогнепальних поранень у Литві, а за те, що відбувається по інший бік кордону, «несе відповідальність диктатор».

За словами міністра, Литва не може перевірити інформацію про загибель іракця біля кордону і не отримувала офіційних повідомлень із цього приводу.

«З іншого боку, ми знаємо, що диктатор зробив зі своїми громадянами після виборів майже рівно рік тому. Понад 30 000 людей були засуджені за участь у протестах або одяг неправильного кольору. Тисячі людей були побиті, зґвалтовані та залякані», – написав Ландсбергіс.

Він нагадав про смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві, а також смерть Романа Бондаренка, викраденого та побитого людьми в цивільному в Мінську.

«Я хотів би запитати – що заважає їм (білоруській владі – ред.) використовувати ті самі кровожерливі методи, які вони застосовували проти громадян Білорусі, проти будь-якого іракця, який відмовляється перетнути кордон? Адже, як і їхні власні люди – він просто «тіло», яке, якщо є «потреба», можна спотворити. Іракцям продають безпечний шлях до щастя. Однак, оскільки Литва дедалі більше закриває свої кордони – не лише Європа стає недосяжною, але можна й загинути від рук диктатора», – написав Ландсбергіс.

Він додав, що єдиний безпечний спосіб дістатися Європи – це законний шлях.

«Не треба їхати до Білорусі. Влада Іраку знає, що на вас чекає, запитайте у неї», – резюмував міністр.

Національна іракська авіакомпанія Iraqi Airways увечері 5 серпня повідомила, що на тиждень зупиняє рейси до Білорусі.

З 3 серпня, за наказом міністра внутрішніх справ Литви, прикордонники цієї країни почали повертати мігрантів до Білорусі, через яку вони потрапляють до Литви з Азії та Африки.

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5 серпня литовці затримали лише 19 мігрантів, а решту розгорнули. 6 серпня кількість затриманих мігрантів знизилася до двох.

4 серпня Білоруський прикордонний комітет повідомив про смерть іракця біля прикордонного пункту пропуску в Беняконі. Він нібито загинув на руках білоруських прикордонників. Литовські служби заявили, що дізналися про це із медіа, а голова Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав ці повідомлення білоруської сторони «провокацією».