CNN опублікувала відео можливого табору в Білорусі для політв'язнів біля міста Стовпці

Три ряди електрифікованої огорожі. Нові камери відеоспостереження. Військова охорона та табличка «Вхід заборонений». Вікна з решітками та світловідбивальними вікнами у нещодавно відремонтованій казармі. Стаття на сайті американського телеканалу CNN містить фотографії та відеозаписи з місця розташування табору в Білорусі біля міста Стовпці.

Все на території та навколо неї порожнє, пише CNN, крім випадкових співробітників КДБ глибоко в лісі авторитарної Білорусі.

Такі ознаки можливого табору для політичних дисидентів, який нещодавно був побудований приблизно за годину їзди від білоруської столиці Мінська біля села Новоколасова Стовпецького району. Він розташований на території радянського ракетного складу, що займає понад 80 гектарів. Невідомо, яка частина об’єкту була відремонтована.

За даними CNN, білоруські опозиційні активісти деякий час висловлювали побоювання, що авторитарний режим може вдатися до практики розміщення затриманих у таборах, якщо звичайні в’язниці переповнені.

Влада також все більше переймається можливою новою хвилею репресій та арештів у відповідь на очікувані демонстрації, присвячені річниці суперечливих президентських виборів 9 серпня, які викликали минулорічний протестний рух. Інші побоювання влади можуть бути пов'язані з конституційним референдумом, запланованим на кінець цього року або на початок 2022 року, пише CNN.

Франак Вячорка, старший радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, переглянув кадри CNN і сказав в інтерв'ю каналу: «Не дивно, що [президент Олександр Лукашенко] намагається побудувати щось на зразок звичайного табору для в’язнів, тому що може початися нова хвиля протестів. Це може бути спровоковано його заявами, це може бути спровоковано економічною ситуацією, але це обов’язково прийде. Він це розуміє, і він хоче бути готовим до цього більше, ніж минулого року».

У серпні 2020 року деякі протестувальники, нагадує CNN, повідомляли, що поліція кілька днів тримала їх у таборі для в'язнів, тимчасово побудованому на базі центру лікувально-професійної профілактики.

У жовтні група колишніх активістів ініціативи BYPOL опублікувала запис розмови, нібито за участю нинішнього заступника міністра внутрішніх справ Миколи Карпенкова (тодішнього керівника ГУБАЗіК), в якому він сказав, що слід побудувати табори для особливо «гострокопитних». У записі Карпенков сказав, що табір можна побудувати на базі існуючої колонії в місті Івацевичі. Білоруська влада заперечила достовірність запису і назвала його підробкою

CNN не змогла отримати доступ до приміщень закладу поблизу Новоколасова, і немає жодних ознак того, що в’язні вже утримувалися в таборі. Представник західної розвідки сказав CNN, що використання цього закладу як табору для інтернованих «можливе», хоча немає прямих доказів.

Місцеві жителі Новоколасова називають цей об’єкт «табором». Один із жителів, якому нещодавно військовий наказав залишити територію, коли він підійшов до цього місця, розповів: «Мій друг Саша, будівельник, сказав мені, що вони ремонтували це місце. Існує три рівні колючого дроту, і він електрифікований. Я збирав гриби, коли до мене підійшов солдат і сказав, що я не можу тут ходити».

За ще двома свідками так само спостерігали військові патрулі.

Інформація про табір з'явилася після кількох тижнів репресій проти останніх незалежних ЗМІ Білорусі та після посилення уваги міжнародної спільноти до кризи всередині авторитарної країни, зазначає CNN.

Білоруський уряд не відповів на запит CNN із проханням прокоментувати цю статтю.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода