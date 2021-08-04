Режим Лукашенка. Короткий огляд різних форм репресій

Конфлікт у Токіо між білоруською олімпійською спортсменкою Христиною Тимановською та спортивними чиновниками збірної Білорусі призвів до того, що спортсменка шукає політичного притулку в Європейському союзі. Ця подія знову привернула увагу світу до репресивної пострадянської держави, за яку виступала спортсменка.

Христина Тимановська 3 серпня розповіла The Associated Press, що керівники спортивної команди, які примусово вивезли її в аеропорт та намагалися посадити на рейс додому, «гарантували» їй покарання в якійсь формі. Це відбулося після її критичних щодо керівництва публікацій, які спортсменка оприлюднила в інстаграмі.

До вашої уваги короткий огляд різних форм репресій, які режим Олександра Лукашенка засовує проти незгодних.

Вибори і протести

Білорусь сколихнули протести, що були спричинені «переобиранням» Олександра Лукашенка на шостий президентський термін у серпні 2020 року. Опозиція і Захід не визнають ці вибори.

Білоруська влада зустріла протести, які збирали до 200 тисяч людей, потужною репресивною кампанією. 35 тисяч людей було заарештовано, тисячі побиті силовиками. Усі лідери опозиції – у в’язниці або в екзилі.

Лукашенко править вже 27 років. Він звинувачує опозиціонерів у тому, що всі вони – частина західного плану з позбавлення його влади, яка належить йому.

Репресії без гальм

Режим хоче покарати усіх опозиціонерів, незалежно від «ціни» таких дій. У травні влада Білорусі змусила літак авіарейсу із Греції до Литви здійснити посадку в Мінську. Після цього вона арештувала опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Після його арешту, журналіста показували кілька разів на державному телебаченні. Він казав, що повністю співпрацює зі слідством, висловлював повагу Лукашенку. Опозиція та Захід засуджували ці програми через те, що на Романа Протасевича чинили тиск.

3 серпня в Києві знайшли тіло білоруського активіста Віталія Шишова, який очолював групу підтримки білоруських емігрантів в Україні. Він був повішаний. Поліція має встановити, чи це було самогубство чи вбивство з інсценуванням самогубства.

Розширення спектру репресій

Після місяців тиску на опозиційних лідерів, останніми тижнями влада Білорусі перемістила епіцентр репресій на іншу групу – незалежних журналістів та активістів.

Лукашенко називає активістів «бандитами та агентами інших країн». Він пообіцяв, що «зачистка» проти активістів триватиме і надалі.

Понад 50 недержавних організацій на межі закриття. Серед них – Білоруська асоціація журналістів, найбільша та найповажніша медійна організація в країні. Також репресій скерували проти Білоруського ПЕН-клубу, асоціації письменників, яку очолює Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Польща та Литва – сусіди Білорусі по інший бік зовнішнього кордону Європейського союзу – надають підтримку активістам та емігрантам. Польща швидко надала Тимановській гуманітарну візу. Спортсменка у середу полетіла з Токіо до столиці Австрії. Не зрозуміло, чи Відень є останнім пунктом на її шляху.

Фіксація Лукашенка на спорті

Лукашенко захоплюється спортом і майже чверть сторіччя очолював Національний олімпійський комітет, допоки не передав цю посаду своєму старшому сину. Лукашенко попереджав спортсменів, що від них очікують високих результатів.

«Якщо їдете туди як на відпочинок і медалей не заробите, то краще вам взагалі не вертатися», – казав він.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив Лукашенку та його сину бути на Олімпіаді в Токіо після розгляду скарг спортсменів, які потрапили під репресії.

«Лукашенко використовує спорт показово, він хоче, щоб усе було блискуче, і будь-яка поразка, невдача розглядаються як особиста образа», – каже Валерій Карбалевич, незалежний політичний аналітик із Білорусі. Він також зазначає, що «спорт є в очах Лукашенка частиною державної ідеології».

Лукашенко будь-яку критику сприймає як частину західної змови

Його роздратувало те, що запланований чемпіонат з хокею скасували та перенесли в іншу країну. Це сталося через застосування насилля проти учасників протестів.

«Лукашенко вірить, що Білорусь оточена ворогами. Він будь-яку критику сприймає як частину західної змови, – каже аналітик. – Тому ситуація з Тимановською для нього – це чергова західна атака, частина війни проти Білорусі».

Спортсмени і репресії

Чимало білоруських спортсменів висловлювали підтримку протестам, після чого були репресовані.

Зіркова баскетболістка Олена Левченко, яка раніше грала в американській Жіночій асоціації баскетболу, 15 днів відсиділа у в’язниці в жовтні за мирний протест. Вона розповіла The Associated Press, що у в’язниці були жахливі умови, не було гарячої води, туалету і матраців – ув’язнені спали на металевих корпусах ліжок.

Марія Шакуро, капітанка білоруської збірної з регбі і бронзова медалістка Європейського чемпіонату з регбі на пляжі, теж отримала 10 днів за мирний протест.

Легендарний спортсмен, спеціаліст із метання молоту Вадим Дев’ятовський був звільнений з посади очільника Федерації легкої атлетики після поста у фейсбуці «Лукашенко – не мій президент!!!»

Уся сила репресивної машини була спрямована проти спортсменів

Наталія Петракова, одна з найвідоміших гравців у гандболі, підписала листа на підтримку протестів. Її звільнили з посаду старшого збірної з гандболу.

Фонд спортивної солідарності оголосив, що загалом 124 спортсмени пройшли через в’язниці, втратили роботу чи стали жертвами інших репресивних дій.

«Жахлива ситуація в нашій країні віддзеркалюється у спорті, – зазначає активіст фонду Вадим Кривошеєв. – Уся сила репресивної машини була спрямована проти спортсменів, які мали сміливість висловити свою громадянську позицію. Спорт у Білорусі швидко деградує, адже лише лояльні спортсмени можуть виступати».