Білоруські прикордонники заявляють про смерть чоловіка поблизу кордону з Литвою

На білорусько-литовському кордоні, в районі населеного пункту Беняконі виявили громадянина Іраку, який згодом помер. Про це Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив журналістам, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За словами представника комітету Антона Бичковського в коментарі «Інтерфаксу», чоловік мав «неслов’янську зовнішність», прикордонники нібито виявили його в тяжкому стані. За його словами, прикордонники намагалися надати йому першу допомогу, але він помер на місці.

При цьому Телеграм-канал pul_1, пов’язаний із Олександром Лукашенком, заявив, що загиблий – мігрант, який повертався з Литви. Лукашенко доручив Слідчому комітету почати розслідування, а також знайти родичів чоловіка і надати їм допомогу в тому, щоб приїхати до Білорусі і забрати тіло.

Водночас литовська прикордонна служба заявила, що не отримувала від білоруської влади інформації про цей випадок.

«Литовські прикордонники дізналися про це, відслідковуючи зміст закордонних медіа і соціальних мереж», – повідомив виданню BNS представник прикордонної служби Литви Рокас Пукінскас.

У 2021 році в Литві різко зросла нелегальна міграція з Білорусі. Олександр Лукашенко говорив, що Мінськ не заважатиме транзиту мігрантів до Європи, оскільки, за його словами, європейські країни «розв’язали гібридну війну» проти Білорусі. У липні в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів. Тоді ж влада Литви оголосила про будівництво нової стіни на кордоні з Білоруссю.