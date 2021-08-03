Україна надасть гуманітарну допомогу Литві через мігрантів – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Литві.

Як повідомляє пресслужба голови держави, документ передбачає сприяння Литві «в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі».

Кабінет міністрів України, згідно з указом, має забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві для облаштування її державного кордону. Про яку саме допомогу йдеться, в указі не уточнюється.

9 липня Литва розпочала зведення 550-кілометрової огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Вільнюс звинувачує білоруську владу у тому, що вона дозволила мігрантам з-за кордону в’їхати до країни, а потім ввезла їх до Європейського союзу. Огорожа на кордоні з Білоруссю обійдеться Литві у понад 40 мільйонів євро.

За даними Департаменту статистики Литви, загалом 4026 мігрантів намагалися потрапити до Литви з Білорусі.

Серед мігрантів, затриманих на литовському кордоні, 2714 були громадянами Іраку або були названі такими. Крім того, було 200 громадян Конго, 131 – Камеруну, 79 – Гвінеї, 91 – Ірану, 129 – Сирії, ще 83 особи мають громадянство Афганістану та інших країн.