Серед нелегальних мігрантів, що потрапляють до Литви з Білорусі, знайшли росіян

Громадяни Росії разом із нелегальними мігрантами з інших країн намагалися проникнути в Литву через білорусько-литовський кордон, повідомив заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас в ефірі радіостанції «Ехо Москви» 3 серпня.

«У нас був діалог з представником Російської Федерації, тому що там є і російські громадяни, які перетинають цю межу. Їх теж будемо повертати», – сказав дипломат.

Адоменас не уточнив, скільки російських громадян нелегально потрапили до Литви через Білорусь.

Всього з початку року литовські прикордонники затримали понад чотири тисячі нелегальних мігрантів (за весь 2020 рік таких було менш як 100). За словами Адоменаса, дві третини затриманих є громадянами Іраку. Заступник міністра зазначив, що білоруські прикордонники проводжають біженців до кордону, що підтверджують відеозаписи.

У ніч на 3 серпня литовські прикордонники почали розгортати нелегальних мігрантів, які збиралися перетнути кордон з боку Білорусі. За день до країни не пустили близько 180 людей.

У 2021 році в Литві різко зросла нелегальна міграція з Білорусі. Олександр Лукашенко говорив, що Мінськ не заважатиме транзиту мігрантів до Європи, оскільки, за його словами, європейські країни «розв’язали гібридну війну» проти Білорусі. У липні в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів. Тоді ж влада Литви оголосила про будівництво нової стіни на кордоні з Білоруссю.