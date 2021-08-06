МОК відкликав акредитацію двох білоруських тренерів через спробу повернути Тимановську до Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет відкликав акредитацію двох білоруських тренерів за їхню ймовірну спробу змусити спринтерку Христину Тимановську повернутися до Білорусі з Олімпіади в Токіо. Це рішення комітет ухвалив 6 серпня, пояснивши його «інтересами добробуту» спортсменів, які все ще перебувають у Білорусі.

МОК заявив, що двом тренерам, ідентифікованим як Артур Шумак та Юрій Майсевич, було запропоновано негайно залишити Олімпійське містечко, що вони й зробили.

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Дисциплінарна комісія МОК була створена для з’ясування обставин справи Тимановської та ролей, які виконували Шумак та Майсевич, йдеться у заяві МОК.

«Їм запропонують можливість бути вислуханими», – додали в комітеті.

Ситуація навколо Тимановської знову зосередила увагу міжнародної спільноти на придушенні інакомислення режимом Олександра Лукашенка на тлі репресій проти опозиційних активістів, засобів інформації та громадянського суспільства після суперечливих президентських виборів 2020 року.

2 серпня Христина Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.

Міжнародний олімпійський комітет 3 серпня заявив про початок розслідування дій Національного олімпійського комітету Білорусі у зв’язку з ситуацією щодо Тимановської.