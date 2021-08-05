Організатори Олімпіади вибачилися, що назвали українських плавчинь росіянками

Організатори Олімпіади в Токіо вибачилися, що під час змагань українських плавчинь оголосили як росіянок.

4 серпня українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювала бронзові нагороди у довільній програмі дуетів на змаганнях з артистичного плавання. Сходинки перед ними посіли плавчині з Китаю та представниці ОКР.

Однак диктор, який робив оголошення французькою, назва українок «учасниками від ОКР».

Прессекретар оргкомітету Маса Танака запевнив, що помилка була суто технічна.

На Олімпіаді у Токіо оголошення роблять трьома мовами: японською, англійською та французькою.

Раніше на офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо виправили карту, на якій Крим був відділений від України. Російське посольство у Японії звернулася до МОК, щоб окупований український півострів знову зображали як частину Росії.

Окрім того, під час церемонії відкриття Олімпіади 23 липня російський телеканал ввімкнув рекламу незадовго до того, як українські спортсмени вийшли під своїм національним прапором. Трансляцію знов увімкнули після того, як збірна України пройшла.