Тимановська сподівається повернутися до «вільної Білорусі»

Білоруська спортсменка Христина Тимановська заявила, що готова повернутися на батьківщину, коли це буде безпечно. Про це вона сказала на пресконференції у Польщі 5 серпня.

«Я не думала поки про політичний притулок, все, що я хочу - залишитися в спорті, продовжити спортивну кар’єру тут. Ми вибрали Польщу, тому що у моїх батьків, можливо, вийде приїжджати сюди до мене», – сказала Тимановська.

Вона зазначила, що «щаслива перебувати у безпеці», однак сподівається одного дня повернутися до «вільної Білорусі».

«Я буду готова повернутися до Білорусі, коли мені це буде безпечно. Я не зраджу її, це моя батьківщина», – додала спортсменка.

Христина Тимановська прибула 4 серпня до Варшави, отримавши дипломатичний захист Польщі після того, як не виконала наказ своїх керівників про повернення додому з Олімпіади в Токіо – через страх за свою безпеку в Білорусі.

Ситуація навколо Тимановської знову зосередила увагу міжнародної спільноти на придушенні інакомислення режимом Олександра Лукашенка на тлі репресій проти опозиційних активістів, засобів інформації та громадянського суспільства після суперечливих президентських виборів 2020 року.

2 серпня Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.