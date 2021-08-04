Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Польщі

Білоруська спортсменка Христина Тимановська прибула 4 серпня до Варшави, отримавши дипломатичний захист Польщі після того, як не виконала наказ своїх керівників про повернення додому з Олімпіади в Токіо – через страх за свою безпеку в Білорусі.

Ситуація навколо Тимановської знову зосередила увагу міжнародної спільноти на придушенні інакомислення режимом Олександра Лукашенка на тлі репресій проти опозиційних активістів, засобів інформації та громадянського суспільства після суперечливих президентських виборів 2020 року.

2 серпня Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.