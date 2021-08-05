МОК вимагає пояснень від російських державних телеканалів через образи ЛГБТ-спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет вимагає пояснень від російських державних телеканалів, «Першого каналу» і «Россия 1», які образили в своїх ефірах ЛГБТ-спортсменів із числа учасників Олімпіади в Токіо.

У заяві МОК наголошується, що на Олімпійських іграх «немає місця дискримінації», і що організація вітає різноманітність та інклюзивність головних змагань чотириріччя.

Раніше в програмах «Час покаже» на «Першому каналі» та «60 хвилин» на телеканалі «Россия 1» їхні учасники образили британського стрибуна у воду, відкритого гея Тома Дейлі, який на Олімпіаді золоту медаль, і трансгендерну учасницю змагань з важкої атлетики, новозеландку Лорел Габбард.

Зокрема, депутат російської Держдуми Олексій Журавльов, коментуючи участь в Іграх в Токіо представників ЛГБТ, використовував слова «мразота» і «гомики», член вищої ради партії «Єдина Росія» і заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой назвав їх «збоченцями» , а ведучий програми «Час покаже» Анатолій Кузічєв, одягнувши в ефірі перуку з двома косичками, охарактеризував трансгендерів як «психопатів», яких «треба лікувати».