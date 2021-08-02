Трансгендерна жінка Лорел Габбард уперше виступила на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Токіо вперше виступила трансгендерна жінка – важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Габбард.

Вона виступала у ваговій категорії понад 87 кілограмів і посіла останнє місце. Усі три спроби Габбард виявилися невдалими, вона не змогла взяти вагу 120 кілограмів і двічі – 125 кілограмів.

Після свого виступу Габбард притулила руки до грудей, склала їх у формі серця і подякувала глядачам, які відповіли їй оплесками.

«Олімпійські ігри – це всесвітнє свято наших надій, ідеалів і цінностей, і я б хотіла подякувати Міжнародному олімпійському комітету за його прагнення зробити спорт інклюзивним та доступним», – сказала Габбард після змагань.

Трансгендерним спортсменкам дозволено виступати в будь-яких змаганнях із 2016 року. Для допуску вони повинні підтвердити, що їхній рівень тестостерону не перевищує певного значення.