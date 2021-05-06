На Олімпіаді вперше виступить спортсменка-трансгендер

На Олімпіаді, яку влітку прийматиме Токіо, майже напевне вперше в історії виступить трансгендер. Ідеться про 43-річну штангістку Лорел Габбард з Нової Зеландії.

Габбард поки не включена до складу новозеландської олімпійської збірної. Однак, як зауважило в коментарі британському виданню The Guardian джерело в Міжнародній федерації важкої атлетики, вона автоматично пройде кваліфікацію через зміни в правилах Міжнародного олімпійського комітету. Оновлені в 2015 році правила дозволяють трансжінкам виступати в жіночій ваговій категорії без операції зі зміни статі за умови низького рівня тестостерону впродовж щонайменше року.

Лорел Габбард була чоловіком до 35 років. До зміни статі її звали Ґевін. В активі атлетки, яка виступає в суперважкій ваговій категорії, є срібна медаль чемпіонату світу 2017 року

Її вибір для участі в майбутній Олімпіаді, як очікується, різко розділить громадську думку на тих, хто вважає рішення величезним кроком вперед для спортсменів-трансгендерів, і тих, хто вважає, що Габбард отримує несправедливу перевагу.