Авіакомпанія Iraqi Airways тимчасово зупиняє рейси до Білорусі

Національна іракська авіакомпанія Iraqi Airways увечері 5 серпня повідомила, що на тиждень зупиняє рейси до Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода. Повідомлення підписане міністерством транспорту Іраку.

Пасажирам пропонують перенести дату вильоту або здати квитки за повну вартість. Разом із тим зворотні рейси – з Мінська до Іраку – здійснюватимуться й надалі, йдеться в заяві.

Тим часом літак авіакомпанії Iraqi Airlines вилетів із Багдаду і має сісти в Мінську о 12:45 за місцевим часом.

Компанія FlyBaghdad скасувала ранковий рейс з Багдада, але вечірній рейс, який прибуває до Мінська о 22:15, все ще наявний у сьогоднішньому розкладі компанії та на табло прибуття аеропорту Мінськ.

Напередодні Iraqi Airways скасували рейс до Мінська з Басри, а FlyBaghdad виконала рейс з Багдада.

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З початку року понад 4 тисячі мігрантів перетнули кордон з Білорусі в Литву. Більшість із них – громадяни Іраку.

З 3 серпня, за наказом міністра внутрішніх справ Литви, прикордонники цієї країни почали повертати мігрантів до Білорусі, через яку вони потрапляють до Литви з Азії та Африки.

5 серпня литовці затримали лише 19 мігрантів, а решту розгорнули. 6 серпня кількість затриманих мігрантів знизилася до двох.

4 серпня Білоруський прикордонний комітет повідомив про смерть іракця біля прикордонного пункту пропуску в Беняконі. Він нібито загинув на руках білоруських прикордонників. Литовські служби заявили, що дізналися про це із медіа, а голова Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав ці повідомлення білоруської сторони «провокацією».