Понад 700 мігрантів були врятовані при спробі перетнути Середземне море – активісти

За даними гуманітарної організації SOS Mediterranee, понад 700 людей були врятовані під час спроби перетнути Середземне море на ненадійних суднах.

Організацій заявила 1 серпня, що її судно Ocean Viking з 31 липня здійснило шість окремих рятувальних операцій у міжнародних водах. Інші кораблі групи також були залучені. За її даними, більшість операцій були здійснені біля узбережжя Лівії та Мальти.

За повідомленням, мігранти перебували на багатопалубному дерев’яному човні, коли їм на допомогу прийшли благодійні судна.

Мігранти часто сідають на човни в Лівії та Тунісі, щоб дістатися країн Європейського Союзу через центральне Середземномор’я. Переправа небезпечна, і переповнені судна часто зазнають лиха.

За даними ООН, цього року в центральному Середземномор’ї загинуло 930 мігрантів.

Лівія – один з основних пунктів відправлення мігрантів, які сподіваються здійснити небезпечний перетин Середземного моря. Більшість із них намагаються дістатися до італійського узбережжя, що розташоване приблизно за 300 кілометрів.