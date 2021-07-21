Франція та Британія посилюють контроль за незаконною міграцією

Франція та Велика Британія домовилися посилити патрулі на узбережжі Ла-Маншу, а також інвестувати у технології. Таким чином влада обох країн хоче перешкодити човнам, які перевозять мігрантів, дістатися британських берегів, мовиться у зробленій 20 липня спільній заяві.

Франція збирається подвоїти чисельність поліції на північному узбережжі, між містами Булонь і Дюнкерк і навколо порту Дьєпп, а також посилить повітряні патрулі.

Лондон зі свого боку допоможе з фінансуванням притулків для мігрантів у Франції, зокрема інвестує протягом року 62,7 мільйона євро.

У Франції поінформували, що з минулого року вона загалом перехопила 7500 мігрантів, які прямували до Британії.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Сполученого королівства повідомило, що у понеділок, 19 липня, Ла-Манш перетнули щонайменше 430 мігрантів, що є рекордом для одного дня. Від початку року протоку перетнули 8452 нелегальних мігранти – це більше, ніж за весь 2020 рік.

У заяві мовиться, що Лондон працює над тим, щоб зробити острів менш привабливим для шукачів притулку, а також готовий застосовувати санкції щодо нелегальної міграції та тих, хто робить її можливою.

Франція також планує збільшити кількість патрулів на кордонах з Італією та Іспанією.