У Данії ухвалили закон про відправлення біженців у треті країни

Парламент Данії затвердив закон, згідно з яким біженці після подачі заяви про надання притулку, мають бути відправлені в центр прийому за межами Євросоюзу.

Перебування в центрі третьої країни, згідно з документом, допускається на період розгляду заяви. Фінансуванням перебування потенційних біженців буде займатися Копенгаген. У разі відмови заявникові доведеться залишити третю країну.

Агентство AFP повідомляє, що переговори про створення міграційних центрів Данія веде з Ефіопією, Єгиптом і Руандою.

У 2015 році в Європу почали масово прибувати біженці – в тому числі через війну в Сирії. Тоді за кілька місяців до країн ЄС прибули, за приблизними оцінками, понад мільйон біженців і нелегальних мігрантів. Сотні тисяч людей потрапили до Італії та Греції. Їх повинні були направити в різні країни Євросоюзу за програмою розподілу біженців. Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина відмовилися прийняти мігрантів, чим викликали критику Брюсселя.

Кількість біженців, які шукають притулку в Данії, постійно зменшується, і минулого року склала трохи більше ніж 1500 заявників, порівняно з піком у понад 21 тисячу в 2015 році.