Меркель заручилася підтримкою 14 країн ЄС щодо повернення біженців – ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала підтримку від 14 членів Європейського Союзу, які повідомили про готовність підписати угоду про відкликання біженців, яких раніше зареєстрували у ЄС.

Домовленості були виявлені у листі, надісланому Меркель коаліційним партнерам, повідомляють новинні агентства, які ознайомилися з цим документом.

Меркель написала у документі, що біженці, які приїжджають до Німеччини після першої реєстрації в інших країнах-членах ЄС, повинні бути розміщені в спеціальних центрах всередині ЄС для обробки прохань про надання притулку.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер, лідер «Християнського Соціального союзу» Баварії, встановив для Меркель дедлайн до липня для припинення потоку мігрантів у країну.

Читайте також: Туск очікує, що реалізація угоди про міграційну політику буде складною

Країни ЄС, перераховані в документі, як готові повернути мігрантів, зокрема Чехія, Угорщина та Польща – країни, які виступили проти пропозицій розділити відповідальність за прийняття біженців в Європі.

Інші країни, які потрапили до списку, – Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Литва, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Швеція.