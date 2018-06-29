Президент Європейської ради Дональд Туск очікує, що реалізація угоди про міграційну політику буде складною.

«Ми досягли згоди в Європейській раді, але насправді це найпростіша частина завдання, порівняно з тим, що нас чекає на місцях, коли ми почнемо її реалізовувати», – заявив Туск.

Тому, за його словами, зараз рано говорити про успіх.

Лідери Європейського союзу досягли угоди щодо мігрантів. Вона передбачає, що країни-члени ЄС добровільно створюють «контрольні центри» для пропуску мігрантів, яких рятують на морі, а також виступають за заснування таких центрів за межами Європи.

Компромісної угоди вранці 29 червня вдалося досягти після більш ніж 12 годин складних переговорів. Канцлер Німеччини Анґела Меркель раніше назвала міграцію найбільш складною і важливою проблемою ЄС.

Угода є перемогою для Італії з її новим прем’єром Джузеппе Конте, який вимагав реформи міграційної політики ЄС, погрожуючи застосувати вето на підсумкову заяву саміту, якщо 28 лідерів блоку не дійдуть спільного розуміння щодо міграції.

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Італія впродовж багатьох років була головним пунктом в’їзду мігрантів з Африки, які перетинали Середземне море з бажанням знайти нове життя в ЄС. Останнім часом Італія закрила свої порти для суден із біженцями з Африки.