Меркель: питання мігрантів може стати вирішальним для ЄС

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час виступу в Бундестазі заявила, що країнам Європи необхідно виробити єдину політику з питання міграції. Заява Меркель пролунала 28 червня у день, коли в Брюсселі відкривається саміт ЄС, головним питанням якого стане тема міграції.

Як заявила Меркель, в разі, якщо всім 28 країнам ЄС не вдається домогтися загального прийнятного рішення, то потрібно укласти договори між тими країнами, які згодні на спільний підхід.

У зверненні до парламенту Німеччини Меркель захищала своє рішення 2015 року відкрити двері Німеччині мільйонам біженців як необхідний крок допомоги сусідам. При цьому, за словами канцлера, зараз настав час відновити більш жорсткий контроль за міграцією.

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«Європа стикається з багатьма проблемами, але міграція може стати для ЄС вирішальною», – сказала канцлер, підкресливши, що не можна дозволити розбіжностям з цього питання зруйнувати ЄС.

Реформи міграційної політики, зокрема, вимагає Італія, яка останнім часом закриває свої порти для суден із біженцями з Африки. Низка країн Центральної Європи категорично заперечують проти перерозподілу біженців у рамках ЄС.

Відсутність угоди між країнами ЄС може послабити позиції Меркель у самій Німеччині, якій через питання міграції загрожує урядова криза.