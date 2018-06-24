Меркель про «міні-саміт» ЄС щодо міграції: існує багато точок дотику

Учасники «міні-саміту» Європейського союзу, на якому обговорювали питання міграції, мають певні розбіжності у своїх поглядах, однак існує й «багато точок дотику», заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

«Ми всі згодні, що хочемо скоротити рівень нелегальної міграції, захистити наші кордони і що ми всі відповідальні за всі питання», – сказала Меркель.

Вона зазначила, що не можна залишати країни, до яких прибувають мігранти, наодинці з проблемою.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міграційна криза в ЄС переросла в політичну. Критичним є питання не лише захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу, але й міграційні потоки всередині самої співдружності.

У «міні-саміті» взяли участь 16 лідерів, які представляють більше ніж половину з 28 країн-членів ЄС.

З 2015 року до країн Європейського Союзу прибули сотні тисяч людей, більшість із яких втекла від війни в Сирії та Іраку, посилюючи напруженість між членами ЄС та вплив антимігрантських партій, які отримують більшу підтримку, озвучуючи громадські страхи перед мігрантами.

Напруженість все ще висока, незважаючи на різке скорочення кількості прибулих мігрантів з моменту свого піку в 2015 році, коли більше 1 мільйона сирійських шукачів притулку та інших осіб прибули до ЄС.

Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія – країни так званої Вишеградської четвірки – заявили, що будуть бойкотувати «міні-саміт» через неприєднання до закликів із країн-членів ЄС, зокрема Німеччини, для того, щоб всі держави-члени «розділили» тягар «і прийняли квоту мігрантів».

Також серед західних країн союзу виникла напруженість щодо міграційної політики.