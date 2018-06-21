Вишеградська четвірка бойкотуватиме саміт ЄС з питань міграції

Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія – країни так званої Вишеградської четвірки – кажуть, що бойкотуватимуть європейський саміт з питань міграції, призначений на ці вихідні, заявивши, що це не є належним форматом для таких переговорів. Про це заявили глави урядів цих країн під час прес-конференції 21 червня у Будапешті.

Чотири держави виступають проти закликів з боку західних партнерів у ЄС, зокрема Німеччини, про те, щоб всі держави-члени «розділили тягар» і прийняли квоту на розміщення мігрантів, які прибули до ЄС з 2015 року.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає на проведенні термінової зустрічі 24 червня в Брюсселі до початку повноцінного саміту ЄС 28-29 червня.

Німеччина, Австрія, Італія, Франція, Греція, Іспанія, Мальта, Нідерланди та Болгарія планують цю зустріч відвідати.

«Ми розуміємо, що в деяких країнах існують внутрішні політичні труднощі, але це не може призвести до панєвропейської поспішності», – заявив 21 червня правий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав саміт «неприйнятним».

«Ми не збираємося відвідувати – вони хочуть розігріти пропозицію, яку ми вже відхилили», – сказав він.

Цю зустріч на вихідних організовує президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

На переконання Орбана, такі зустрічі державних лідерів повинні бути організовані Європейською Радою, головним органом, що приймає рішення ЄС, а не Європейською комісією.