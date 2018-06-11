Іспанія погодилася прийняти судно з мігрантами після відмови Італії і Мальти

Іспанія дозволила зайти в порт Валенсії судну Aquarius, на борту якого перебувають 629 мігрантів. Раніше це судно відмовилися прийняти Італія і Мальта.

Aquarius належить німецькій гуманітарній організації SOS Mediterranee. За її даними, на борту перебувають 123 підлітків без супроводу, 11 малих дітей і сім вагітних жінок.

Мальта відмовилася прийняти мігрантів, заявивши, що судно прийняло їх на борт у міжнародних водах біля Лівії, і рятувальна операція координувалася Італією.

Італійський уряд заявив, що Мальта «не може продовжувати дивитися в інший бік, коли йдеться про повагу міжнародних конвенцій про захист життя людини».

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат написав у Twitter, що судну не дадуть підійти до берега країни, але нададуть необхідну медичну й гуманітарну допомогу пасажирам.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив про готовність направити до Aquarius два патрульних катери з лікарями.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, в Європу 2017 року морем потрапили понад 170 тисяч мігрантів. Їх них майже 120 тисяч прибули до Італії. Всього в морі в минулому році загинули понад три тисячі біженців.

До Іспанії минулого року морем прибули 22 400 людей, що майже в три рази перевищило кількість біженців до 2016 року.