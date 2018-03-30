Мігранти з трьох країн є серед 17 загиблих у ДТП в Туреччині

Мігранти з Афганістану, Пакистану та Ірану є серед 17 загиблих у ДТП на сході Туреччини, повідомили турецькі ЗМІ 30 березня. Крім того, в аварії, яка сталася 29 березня ввечері у провінції Игдир, 36 людей зазнали поранень.

Влада регіону повідомила, що мікроавтобус з мігрантами врізався у ліхтарний стовп і загорівся.

Повідомляється, що деякі жертви загинули безпосередньо в аварії, інші – коли, їх ударною хвилею викинуло на зустрічну смугу, де їх збив інший мікроавтобус, що також перевозив мігрантів.

Державна інформагенція Anadolu повідомила, що мігранти з Афганістану, Пакистану та Ірану та вказані транспортні засоби перетнули Туреччину незаконно з Ірану.