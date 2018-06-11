Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Червень 2018, Київ 08:50
Новини | Міжнародні

Італія погрожує закрити свої порти для судна з нелегальними мігрантами

Врятовані люди на борту судна Aquarius у Середземному морі, архівне фото, квітень 2018 року

Члени нового уряду Італії 10 червня заявили про намір закрити порти країни для судна з сотнями мігрантів на борту, якщо Мальта не відкриє свої порти. Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні та міністр транспорту Даніло Тонінеллі вказали, що Мальта «не може продовжувати шукати інших шляхів, коли йдеться про дотримання міжнародних конвенцій про захист людсього життя».

Група SOS Mediterranee заявила, що 9 червня на борту судна Aquarius («Водолій») було зібрано 629 мігрантів. Серед тих, хто перебував на борту, є близько 400 людей, урятованих італійськими військово-морськими та торговими кораблями перед тим, як вони потрапили на Aquarius.

Мальта відмовилася прийняти судно з мігрантами. Ця країна заявила, що Aquarius підібрав мігрантів у міжнародних водах Лівії, а рятувальні операції координувала Італія.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG