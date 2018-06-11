Італія погрожує закрити свої порти для судна з нелегальними мігрантами

Члени нового уряду Італії 10 червня заявили про намір закрити порти країни для судна з сотнями мігрантів на борту, якщо Мальта не відкриє свої порти. Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні та міністр транспорту Даніло Тонінеллі вказали, що Мальта «не може продовжувати шукати інших шляхів, коли йдеться про дотримання міжнародних конвенцій про захист людсього життя».

Група SOS Mediterranee заявила, що 9 червня на борту судна Aquarius («Водолій») було зібрано 629 мігрантів. Серед тих, хто перебував на борту, є близько 400 людей, урятованих італійськими військово-морськими та торговими кораблями перед тим, як вони потрапили на Aquarius.

Мальта відмовилася прийняти судно з мігрантами. Ця країна заявила, що Aquarius підібрав мігрантів у міжнародних водах Лівії, а рятувальні операції координувала Італія.