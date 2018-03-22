У Німеччині шукача притулку засудили на довічно через зґвалтування і вбивство

У Німеччині шукача притулку, який заявляє, що прибув до країни з Афганістану, засудили до довічного ув’язнення за звинуваченням у зґвалтуванні і вбивстві жінки.

Хусейн Хаварі, який прибув до Німеччини в 2015 році, зізнався, що в жовтні 2016 року він напав на 19-річну Марію Ладенбурґер у південно-західному місті Фрайбурзі.

За даними прокуратури, Хаварі зіштовхнув жінку з велосипеда, душив її і зґвалтував, а потім залишив на березі річки, в якій вона втонула.

Його затримали через сім тижнів після цього. Суд у справі Хаварі почався у вересні минулого року.

Влада Німеччини не змогла встановити точного віку Хаварі чи країни походження. Спочатку він заявляв, що є неповнолітнім, але після вивчення стоматологічних записів і рентгенівських знімків експерти заявили, що йому може бути від 22 до 29 років.

Після арешту з’ясувалося, що цей самий чоловік раніше був засуджений у Греції до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у пограбуванні 20-річної жінки і намаганні зґвалтувати її. Там він відбув близько півтора року за ґратами, був звільнений умовно-достроково в жовтні 2015 року і, порушивши умови звільнення, втік із країни.

Ця справа викликала протести у Німеччині проти імміграційної політики канцлера Анґели Меркель.

Німеччина є однією з країн Європи, найприхильнішою до мігрантів. Від початку масової міграції з регіону Близького і Середнього Сходу й Північної Африки 2015 року Німеччина прийняла понад мільйон біженців (за деякими даними, понад 1 мільйон 200 тисяч). Це викликає критику частини суспільства і політичних сил, які стверджують, що мігранти підвищили рівень злочинності у країні.

Ці дані навесні минулого року підтвердило Міністерство внутрішніх справ Німеччини – за його статистикою, протягом 2016 року число підозрюваних злочинів, які скоїли біженці, шукачі притулку і нелегальні мігранти, зросло, за словами міністра Томаса де Мезьєра, «непропорційно» – майже на 53 відсотки порівняно з попереднім, 2015 роком, тоді як це число щодо підозрюваних німців, навпаки, дещо зменшилося, на понад 3 відсотки.

Відповідно до законодавства Німеччини, довічне ув’язнення означає 15 років тюремного ув’язнення без права на дострокове звільнення, а також із можливістю повторного затримання з міркувань безпеки після звільнення з ув’язнення.