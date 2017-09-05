У Німеччині почався суд над шукачем притулку за зґвалтування і вбивство

У Німеччині, в місті Фрайбурзі на південному заході країни, почався суд над шукачем притулку за звинуваченнями у зґвалтуванні і вбивстві у справі, що викликала загальнонімецькі дебати щодо імміграційної політики держави.

Підсудний називає себе громадянином Афганістану на ім’я Хусейн К. (повного імені не наводять, відповідно до законодавства Німеччини), його справжня особа і вік достеменно не відомі. Його підозрюють у тому, що минулого року він зґвалтував і вбив студентку, 19-річну Марію Л.

Дівчина зникла в жовтні 2016 року по дорозі додому у Фрайбурзі. Пізніше її тіло знайшли в річці Драйзам.

За словами правоохоронців, нападника, якого арештували у грудні 2016 року, пов’язують зі злочином дані аналізу ДНК і відеозаписів камер спостереження біля місця події.

Чоловік прибув до Німеччини 2015 року без документів і подався на отримання притулку як одинокий неповнолітній. Він заявив, що йому 17 років і що він із Афганістану. За даними медичної експертизи, яку замовили правоохоронці, на час підозрюваного скоєння злочину йому було принаймні 22 роки.

Після арешту з’ясувалося, що цей самий чоловік раніше був засуджений у Греції до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у пограбуванні 20-річної жінки і намаганні зґвалтувати її. Там він відбув близько півтора року за ґратами, був звільнений умовно-достроково в жовтні 2015 року і, порушивши умови звільнення, втік із країни.

Німеччина є однією з країн Європи, найприхильнішою до мігрантів. Від початку масової міграції з регіону Близького і Середнього Сходу й Північної Африки 2015 року Німеччина прийняла понад мільйон біженців (за деякими даними, понад 1 мільйон 200 тисяч). Це викликає критику частини суспільства і політичних сил, які стверджують, що прибульці підвищили рівень злочинності у країні.

Ці дані навесні підтвердило Міністерство внутрішніх справ Німеччини – за його статистикою, протягом 2016 року число підозрюваних злочинів, які скоїли біженці, шукачі притулку і нелегальні мігранти, зросло, за словами міністра Томаса де Мезьєра, «непропорційно» – майже на 53 відсотки порівняно з попереднім, 2015 роком, тоді як це число щодо підозрюваних німців, навпаки, дещо зменшилося, на понад 3 відсотки.