Лукашенко доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону

Олександр Лукашенко на нараді 5 серпня розпорядився закрити «кожен метр» білоруського кордону. За його словами, тепер «жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, чи то з півдня, чи з заходу, ступити не повинна».

«Закрийте кожен метр кордону, – наводить слова Лукашенка державне агентство БелТА. – Не дай Бог, вони [суміжні країни] почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали, через офіційні пропускні пункти».

Олександр Лукашенко заявив, що останні події на кордоні з Литвою і Польщею «щонайменше насторожують», а однією із загроз є можлива концентрація незаконних мігрантів в пунктах пропуску. Якщо це станеться, то, за його словами, це «буде загрожувати конфліктом, адже прикордонники за законом повинні захищати кордон і не допускати його порушення».

Литва зіткнулася зі збільшенням потоку мігрантів із Білорусі, влада звинувачує Мінськ у халатності і сприянні в переправленні іноземців до кордону. Днями у Вільнюсі заявили, що будуть повертати мігрантів із Білорусі в найближчий пункт пропуску або в диппредставництво. Ця заява прозвучала після повідомлення про збільшення кількості авіарейсів з Іраку в Білорусь.

В останні тижні мігрантів у Литві затримують сотнями щодня, і литовська влада вже заявила, що це – частина «гібридної війни», яку нинішня влада Білорусі веде проти Литви, бажаючи помститися їй за запроваджені санкції.