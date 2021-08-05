Польща через кризу з мігрантами звинуватила Білорусь у веденні «гібридної війни» з ЄС

Польща звинувачує Білорусь у переправленні все більшої кількості мігрантів через кордон як помсті за рішення Варшави надати притулок білоруській спортсменці Христині Тимановській.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік заявив 5 серпня, що Мінськ «веде гібридну війну з Європейським союзом за допомогою нелегалів».

"Є і молоді чоловіки, і жінки з дітьми. Білорусь використовує цих іммігрантів як живу зброю», - сказав Васик інтернет-телеканалу Telewizja wPolsce.

«В останні дні ми спостерігаємо зростання (чисельності мігрантів), ми розцінюємо це як реакцію на надання притулку білоруській спринтерці», – додав високопосадовець польського МВС.

Офіційні особи білоруського уряду не коментували цю заяву.

Рішення Тимановської про втечу до Польщі замість відправлення до Білорусі посилило напруженість із Мінськом у той час, коли Європейський союз звинуватив режим Олександра Лукашенка у використанні мігрантів для протидії санкціям ЄС.

Євросоюз 5 серпня викликав білоруського посла на знак протесту проти дій Мінська.

Упродовж останніх тижнів сусідня з Польщею країна-член ЄС Литва повідомила про зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі та заявила, що Мінськ організовує приліт мігрантів з-за кордону та відправляє їх до ЄС.

Прикордонна охорона Польщі повідомила Reuters, що затримала групу з 71 мігранта на кордоні з Білоруссю в ніч із 4 на 5 серпня та іншу групу з 62 осіб, переважно іракців, 4 серпня.

Упродовж усього минулого року на кордоні були затримані 122 нелегальних мігранти, а лише за липень 2021 року їхнє число сягнуло 242.