Польща та Литва засудили «використання режимом Лукашенка нелегальної міграції як зброї»

Голови урядів Польщі Матеуш Моравецький і Литви Інґріда Шимоніте ухвалили 6 серпня спільну заяву, в якій наголошують на «потребі швидкої й рішучої реакції на дії білоруського режиму й осіб, які займаються організацією незаконного переміщення нелегальних мігрантів».

Польський і литовський прем’єри, мовиться у заяві, «засуджують використання режимом Лукашенка нелегальної міграції як зброї, метою якої є здійснення політичного тиску на ЄС». Дії влади Лукашенка «вкотре вказують на цинічний характер білоруського режиму і доводять, що необхідною є швидка реакція і спільні дії ЄС з метою протистояти цьому виклику в ділянці безпеки».

Литва, Польща та інші країни-члени Європейського союзу, а також відповідні міжнародні організації «ведуть боротьбу з цією гібридною загрозою і роблять усе, щоб зберегти інтеграцію східних кордонів ЄС», мовиться у заяві. Польща підтримує Литву і «солідарно виконує свій обов’язок захисту зовнішніх кордонів ЄС, співпрацюючи з цією метою з іншими інституціями».

Сторони відзначили, що зараз «немає жодних ознак покращення ситуації на східному кордоні ЄС, а кількість нелегальних мігрантів, які перетинають кордон з Білоруссю, зростає й сягає кількасот осіб щоденно». За цієї ситуації Литва і Польща закликають ЄС до «збільшення пильної дипломатичної, фінансової й технічної підтримки Литви в її боротьбі з наслідками злочинних дій режиму Лукашенка».

Литва впродовж останніх місяців зіткнулася зі збільшенням потоку мігрантів із Білорусі, влада звинувачує Мінськ у халатності і сприянні в переправленні іноземців до кордону. Днями у Вільнюсі заявили, що будуть повертати мігрантів із Білорусі в найближчий пункт пропуску або в диппредставництво. Ця заява прозвучала після повідомлення про збільшення кількості авіарейсів з Іраку в Білорусь.

В останні тижні мігрантів у Литві затримують сотнями щодня, і литовська влада вже заявила, що це – частина «гібридної війни», яку нинішня влада Білорусі веде проти Литви, бажаючи помститися їй за запроваджені санкції.